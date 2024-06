Autonomia: Braga (Pd) propone correzione verbale aula, 'Donno aggredito da FdI e Lega'

Roma, 13 giu (Adnkronos) - "Non ci possiamo accontentare della formula di rito, è necessario specificare quanto avvenuto". Lo ha detto in aula alla Camera Chiara Braga, chiedendo tra le altre cose di "convocare immediatamente l'Ufficio di presidenza" per i provvedimen...

Roma, 13 giu (Adnkronos) – "Non ci possiamo accontentare della formula di rito, è necessario specificare quanto avvenuto". Lo ha detto in aula alla Camera Chiara Braga, chiedendo tra le altre cose di "convocare immediatamente l'Ufficio di presidenza" per i provvedimenti legati agli episodi di ieri in aula sull'autonomia.

La capogruppo del Pd ha anche fatto formale richiesta di correzione del verbale d'aula di ieri "sostituendo disordini con aggressione nei confronti del deputato Donno da parte di alcuni deputati Lega e FdI". La proposta della Braga verrà votata.