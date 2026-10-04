Un vasto incendio è divampato in un camping a Peschiera del Garda. Ci sono diverse persone ferite.

Un vasto incendio è divampato all’alba di oggi, 4 ottobre, al campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L’allarme è scattato intorno alle 6, quando le fiamme hanno iniziato a interessare la struttura, che in questo periodo era ancora aperta e ospitava diversi villeggianti. Una densa colonna di fumo si è alzata sull’area del campeggio, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem 118, che ha attivato il protocollo previsto per le emergenze legate agli incendi.

Le fiamme hanno coinvolto, secondo le prime informazioni, una ventina di casette mobili. Il bilancio provvisorio parla di 24 persone trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Peschiera. Una di loro è stata ricoverata, mentre gli altri ospedali della zona sono stati messi in allerta per l’eventuale necessità di ulteriori trasferimenti.

L’incendio nel camping e le difficoltà nei soccorsi

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse anche per la presenza di bombole di Gpl e diverse automobili all’interno dell’area interessata dal rogo. Durante l’intervento sarebbe stata inoltre avvertita un’esplosione, circostanza che dovrà essere verificata dai vigili del fuoco.

Le prime informazioni avevano indicato un ferito in codice rosso, sette persone in codice giallo e 16 in codice verde. Con il proseguire delle operazioni, il numero complessivo delle persone accompagnate al pronto soccorso è salito a 24.

Sul posto sono stati impegnati circa 20 vigili del fuoco con cinque mezzi, insieme a sei mezzi del Suem 118. L’incendio è stato portato sotto controllo, ma le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite anche dopo lo spegnimento delle fiamme.

Venti casette mobili coinvolte dalle fiamme

Il rogo ha interessato una parte significativa del campeggio, dove al momento dell’incendio erano presenti gli ospiti della struttura. Le fiamme avrebbero coinvolto circa 20 casette mobili, provocando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento coordinato dei soccorritori. Il personale sanitario ha prestato assistenza alle persone coinvolte e disposto i trasferimenti in ospedale in base alle condizioni riscontrate. Al momento, una sola persona risulta ricoverata, mentre non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni degli altri pazienti.

Restano ora da accertare le cause che hanno originato l’incendio e l’eventuale dinamica dell’esplosione segnalata durante i soccorsi. Gli accertamenti dei vigili del fuoco serviranno anche a stabilire l’entità dei danni provocati dal rogo all’interno del campeggio.