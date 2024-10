Autonomia: Centinaio, 'Lega al governo per realizzarla'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Il 22 ottobre 2017, oltre 5 milioni di cittadini di Lombardia e Veneto andarono a votare Sì al referendum per l'autonomia differenziata. La Lega è riuscita a trasformare quel voto in una legge dello Stato, che porta il nome del ministro Roberto Ca...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Il 22 ottobre 2017, oltre 5 milioni di cittadini di Lombardia e Veneto andarono a votare Sì al referendum per l'autonomia differenziata. La Lega è riuscita a trasformare quel voto in una legge dello Stato, che porta il nome del ministro Roberto Calderoli. Sette anni fa, furono a favore di quel quesito anche Pd e M5S, che oggi promuovono un altro referendum per fermare l'autonomia. Esattamente il contrario di quello che dicevano allora. Noi non cambiamo idea. L'autonomia è nel nostro DNA dalla nascita della Lega e siamo al governo per portare a casa quell'obiettivo. Questo ci avete chiesto, questo stiamo realizzando". Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.