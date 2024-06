Autonomia: Ciani, 'non si può ricominciare come se niente fosse...

Autonomia: Ciani, 'non si può ricominciare come se niente fosse...

Roma, 13 giu (Adnkronos) - "Dopo quello che è accaduto ieri, non si possono riprendere i lavori della Camera dei Deputati come se niente fosse". Lo ha detto in aula il deputato Paolo Ciani, vicepresidente del gruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos."Abbiamo assistito in...

Roma, 13 giu (Adnkronos) – "Dopo quello che è accaduto ieri, non si possono riprendere i lavori della Camera dei Deputati come se niente fosse". Lo ha detto in aula il deputato Paolo Ciani, vicepresidente del gruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos.

"Abbiamo assistito in Aula ad una escalation gravissima: dal togliere la parola ad urli, al gesto della X Mas, fino al “presente” finale, con al centro una aggressione fisica e violenta a calci e pugni nei confronti di un deputato. Non si può approvare un processo verbale che parla genericamente di “disordini” o convocare un ufficio di presidenza per domani e lasciare oggi in aula i responsabili di quanto accaduto. Quello che è accaduto è gravissimo. Non si può sottovalutare quanto è accaduto: va tutelato il Parlamento e il rispetto della Costituzione”, ha detto ancora Ciani.