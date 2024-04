Autonomia: Meloni, 'io abbandono Sud? Hanno sbagliato interlocutore'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Inutile dire che il governo 'abbandona il sud': con me hanno sbagliato proprio interlocutore e lo dico anche riguardo all'autonomia differenziata, anche se mi rendo conto che certi slogan, fake news, sono facili da veicolare". Così la premier Giorgia Meloni, dal palco di Potenza per la chiusura della campagna elettorale di Vito Bardi.

Si dibatte, spiega, sui livelli delle prestazioni, i cosiddetti Lep, "ma ci sono territori dove i lep non sono stati mai individuati, grazie a noi saranno uguali per tutti, mentre in alcune realtà non venivano garantiti: allora sì c'è stato un divario, un divario che noi stiamo superando". Con l'autonomia differenziata "non tolgo a una Regione per dare a un'altra, ma se abbiamo una regione virtuosa le do' nuove competenze da gestire, ma questo nulla toglie alle altre regioni". La riforma targata Calderoli "dà qualcosa al sud: la responsabilizzazione della classe dirigente – scandisce la premier-, non mi stupisce che si scaglia contro l'autonomia abbia i peggiori parametri in Italia".