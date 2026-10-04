Il ministero del Petrolio iraniano è stato al centro di un cambiamento improvviso: Mohsen Paknejad ha presentato le proprie dimissioni. La notizia, comunicata dall’ufficio presidenziale, arriva in un momento di forte pressione sul mercato interno, dove le stazioni di servizio registrano code interminabili dovute al conflitto in corso nel Medio Oriente.

Secondo il comunicato diffuso dall’emittente statale Irib, il presidente ha accettato le dimissioni e ha provveduto a decretare la nomina dell’interim. Il documento indica chiaramente che Hamid Bord amministratore delegato della National Iranian Oil Company (NIOC), è stato designato ministro del Petrolio ad interim mediante un decreto presidenziale.

Il nuovo responsabile del settore energetico

Hamid Bord, noto per il suo ruolo di vertice nella NIOC, assume la carica in un contesto estremamente delicato. La National Iranian Oil Company è l’ente dominante nella produzione e nell’esportazione di petrolio del Paese, e la sua leadership è cruciale per mantenere la stabilità economica. La nomina di Bord, fiduciaria e temporanea, suggerisce una volontà di garantire continuità operativa durante la fase di transizione.

Compiti immediati del ministro ad interim

Le prime sfide per Bord includono la gestione delle lunghe code ai distributori che affliggono le città iraniane, la mitigazione delle tensioni legate alle sanzioni internazionali e il coordinamento con le autorità per assicurare l’approvvigionamento di carburante. Inoltre, dovrà interfacciarsi con i partner internazionali per mantenere le esportazioni nonostante le pressioni geopolitiche.

Le cause delle code ai distributori di carburante

Le lunghe code alle pompe sono il risultato diretto delle ripercussioni del conflitto in mezzo al Medio Oriente. Le tensioni tra Iran e le potenze regionali hanno ridotto la capacità di trasporto del petrolio, ostacolando le rotte marittime e terrestri. Le restrizioni imposte dalle sanzioni hanno inoltre reso più complesso il reperimento di materie prime per la raffinazione, creando un effetto a catena che si traduce in carenze di prodotto finito.

La popolazione, già provata da una crescente inflazione, si trova ora a fronteggiare lunghe attese per il carburante, fenomeno che alimenta il malcontento sociale e mette sotto pressione le autorità. Il governo ha promesso interventi rapidi ma la realtà logistica richiede tempo per superare le interruzioni delle catene di fornitura.

Il contesto regionale più ampio

Il ritiro di Paknejad avviene mentre la regione è coinvolta in una serie di eventi militari. Nella provincia yemenita di Taiz, per esempio, gli scontri tra le forze governative e i ribelli Houthi hanno provocato oltre 70 morti in sole 24 ore, con perdite sia da parte dei militanti che delle truppe statali. Parallelamente, gli Houthi hanno lanciato attacchi contro impianti della saudita Aramco a Riad e a Khurais, intensificando la tensione energetica nella zona.

Questi sviluppi aggravano la percezione di instabilità che colpisce i mercati petroliferi globali e, Rafael Grossi direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, è stato al centro di dibattiti politici, ma le sue azioni non influiscono direttamente sulla gestione del petrolio iraniano, sebbene le dichiarazioni del portavoce iraniano Esmaeil Baghaei abbiano messo in luce il clima di sfiducia reciproca.

Resta da vedere se le misure adottate riusciranno a sbloccare le forniture di carburante e a contenere il malcontento della popolazione, mentre la scena geopolitica continua a evolversi in maniera imprevedibile.