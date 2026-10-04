Nel giro di pochi giorni sono emerse nuove informazioni su quello che sembra essere il flirt più discusso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Le foto scattate il 21 settembre a Roma, che mostrano Lulù Selassié e Alessandro Roncaccia in un abbraccio e persino in un breve bacio, hanno scatenato una serie di ipotesi tra gli spettatori e gli appassionati del programma.

Le immagini di Roma e le prime ipotesi

Il gossipista Amedeo Venza è stato il primo a condividere su Instagram gli scatti del duo, sottolineando la complicità evidente tra i due giovani. Subito dopo, i social hanno iniziato a circolare voci secondo le quali la loro frequentazione non si limitava a un semplice saluto di cortesia.

Alcuni commentatori hanno persino suggerito che i due fossero già diventati una coppia prima dell’ingresso di Roncaccia nella Casa.

Lulù Selassié rompe il silenzio su X

Il 4 ottobre la concorrente ha partecipato a una room su X, dove ha confermato di aver trascorso dei momenti intensi con Alessandro. Ha raccontato di aver condiviso “belle giornate” e una serata speciale, precisamente la notte prima che il ragazzo varcasse la soglia rossa del reality.

Nonostante la dichiarazione, Lulù ha precisato di non definirsi fidanzata ma di aver provato una forte attrazione fisica, definendo la sua esperienza “diversa” rispetto ad altre relazioni passate.

Confronti con Piera Meloni e altre concorrenti

Nel corso della discussione, Lulù ha affermato che Alessandro sembrava più annoiato quando si trovava con Piera Meloni, e ha dichiarato apertamente di credere che il modello potesse guardare con più interesse Federica Morello. Ha anche sottolineato che non prova gelosia verso Piera, ma è pronta a far sentire la sua voce nel caso in cui il pubblico chieda il suo ritorno nella Casa.

Le reazioni dei fan e le ipotesi di un possibile ritorno

Dopo la rivelazione, i sostenitori di Lulù hanno intensificato le richieste per un suo comeback. Numerosi tweet hanno segnalato il desiderio di vederla nuovamente tra i concorrenti, ipotizzando addirittura un triangolo sentimentale con Alessandro e Piera. Parallelamente, Alessandro Roncaccia ha continuato a proclamare il proprio stato di single e ha manifestato interesse per l’influencer Piera Meloni, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Al momento non ci sono conferme ufficiali su un eventuale ampliamento del cast o su un ingresso come ospite di Lulù. Tuttavia, le dichiarazioni fatte nella room su X hanno conferito al gossip una nuova credibilità, e le discussioni su possibili dinamiche future all’interno del Grande Fratello Vip continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico.