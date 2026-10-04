Il 4 ottobre, in una puntata di Verissimo, Sonia Bruganelli ha raccontato al pubblico la drammatica vicenda di sua figlia Silvia Bonolis 23 anni, figlia del noto conduttore Paolo Bonolis. Una semplice febbre si è trasformata, in pochi giorni, in una condizione pericolosa per la vita, costringendo la famiglia a ricorrere a un intervento cardiaco d’urgenza.

La notizia, divulgata in diretta, ha subito suscitato grande commozione tra gli spettatori, che hanno seguito con apprensione i dettagli della crisi sanitaria.

Silvia, che dal neonato aveva già subito due operazioni simili – una pochi giorni dopo la nascita e un’altra a sei anni – si trovava nuovamente a dover affrontare una complicazione legata al suo condotto artificiale.

La madre ha descritto il periodo come “un braccio di ferro contro un nemico invisibile”, evidenziando l’intensità delle emozioni provate durante le settimane di attesa e la successiva degenza ospedaliera.

Crisi inaspettata: febbre, endocardite e decisione di operare

Il quadro clinico è iniziato con una febbre ricorrente, che ha portato la giovane a ripetere esami diagnostici.

La seconda ecocardiografia ha rivelato la presenza di endocardite un’infezione che stava attaccando sia il condotto artificiale sia la valvola cardiaca, ormai prossima al completo degrado. I medici hanno quindi deciso di posticipare l’intervento di tre settimane, per somministrare antibiotici mirati e garantire l’eliminazione del batterio prima dell’intervento chirurgico. Nonostante l’attesa, il rischio di ulteriori danni ha spinto a trasferire Silvia in terapia intensiva dove è rimasta monitorata intensamente per circa due mesi.

Dettagli dell’intervento e degenza

L’intervento, definito da esperti come una operazione al cuore complessa, ha previsto la sostituzione della valvola danneggiata con una nuova protesi. La procedura è stata eseguita con successo, ma la successiva degenza è stata prolungata a causa della necessità di monitorare la risposta immunitaria e verificare l’efficacia dei trattamenti antibiotici. Durante il periodo di ricovero, Silvia è stata sottoposta a continui controlli ecocardiografici e a una stretta vigilanza dei parametri vitali. Al termine delle quattro settimane in terapia intensiva, è stata trasferita in reparto semintensivo, dove ha potuto continuare il percorso di riabilitazione fisica e psicologica.

Il passato medico di Silvia e il ruolo della famiglia

La storia di Silvia Bonolis è segnata da precedenti interventi: il primo a pochi giorni dalla nascita, il secondo a sei anni, entrambi legati a complicazioni del condotto artificiale. Durante la recente emergenza, la madre ha confessato di aver provato rabbia e senso di colpa, temendo di non aver notato i primi segnali di allarme. Il marito, Paolo Bonolis ha risposto con un messaggio di speranza, dicendo a Silvia di non preoccuparsi e di contare sul suo sostegno costante. Parallelamente, Angelo Madonia compagno di Sonia, ha svolto un ruolo fondamentale, accompagnandola nelle lunghe ore di attesa e offrendo un supporto emotivo cruciale. La sua presenza ha permesso a Sonia di trovare la forza necessaria per affrontare la situazione, trasformando la sofferenza in una prova di solidarietà familiare.

Al termine del periodo di ricovero, la famiglia ha potuto riportare Silvia a casa, dove ha iniziato la fase di recupero a lungo termine. Gli esami di controllo hanno confermato il buon funzionamento della nuova valvola e l’assenza di ulteriori infezioni. Il racconto di Sonia Bruganelli è stato un invito a non sottovalutare le piccole manifestazioni cliniche, soprattutto in presenza di dispositivi medici implantati, e ha sottolineato l’importanza di un monitoraggio costante per evitare complicazioni potenzialmente letali.