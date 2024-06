Autonomia: opposizione contesta processo verbale, 'c'è stata aggressione, non disordini'**

Roma, 13 giu (Adnkronos) - "Ieri non ci sono stati ‘disordini in Aula’ ma una chiara aggressione politica”. Lo ha detto Federico Fornaro, del Pd, alla ripresa dei lavori in Aula alla Camera sull'autonomia. Alla richiesta dei dem si sono uniti anche i deputati del M5s. &qu...

Roma, 13 giu (Adnkronos) – "Ieri non ci sono stati ‘disordini in Aula’ ma una chiara aggressione politica”. Lo ha detto Federico Fornaro, del Pd, alla ripresa dei lavori in Aula alla Camera sull'autonomia. Alla richiesta dei dem si sono uniti anche i deputati del M5s.

"E' evidente quello che è avvenuto, una aggressione. Poi ci saranno le questioni di carattere disciplinare, ma non può rimanere agli atti disordini, c'è stata una aggressione nei confronti di un deputato. E' una questione di chiarezza tra di noi, non può essere che nel processo verbale non sia certificato quello che è avvenuto", ha spiegato Fornaro.