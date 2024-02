Autonomia: Renzi, 'è una barzelletta, non una vera riforma ma presa in giro cittadini'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "L'autonomia disegnata da Calderoli è una barzelletta. L'unica vera forma di autonomia è liberare gli amministratori dalla burocrazia. E poi certo, spendere sul territorio i soldi delle tasse. Meloni e Salvini hanno fatto una accordo solo a parole sull'autonomia e prima delle europee smetteranno di parlarne per paura di perdere i voti del Sud. Questa non è l'autonomia, non è una riforma ma una presa in giro dei cittadini". Così Matteo Renzi a margine della presentazione a Venezia del suo libro 'Palla la centro'.