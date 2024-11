Autonomia: Rosato, 'legge demolita, referendum non si farà, aprire discussione seria'

Autonomia: Rosato, 'legge demolita, referendum non si farà, aprir...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "In poche parole, poi quando arriverà leggeremo la sentenza, mi sembra che la Corte abbia demolito con grazia ed eleganza la legge Calderoli, che il referendum non si farà e che se si vuole parlare di autonomia nel futuro bisognerà farlo seriamente, con leggi scritte bene e con risorse vere per compensare le diseguaglianze. I principi dell’autonomia e della sussidiarietà sono sacrosanti, ma vanno declinati decentemente". Così Ettore Rosato di Azione.