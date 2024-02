Autonomia: Schlein, 'mai vista una patriota che spacca in due l'Italia'

Autonomia: Schlein, 'mai vista una patriota che spacca in due l'Ita...

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Ci opporremo con fermezza per fermare l'autonomia differenziata. Non si è mai vista una patriota che spacca in due l'Italia. Quella riforma va fermata". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd sottolineando: "Senza un euro il disegno...