Autonomia: Speranza, 'un atto eversivo, noi non vi lasceremo passare'

Roma, 12 giu (Adnkronos) – "Un uno-due micidiale che configura un vero e proprio atto eversivo: premierato e autonomia differenziata. Verrà fuori un'Italia diseguale, un Paese arlecchino". Lo ha detto Roberto Speranza, in aula alla Camera, al momento del voto dell'articolo 1 dell'autonomia differenziata.

"Come fa Forza Italia? Come fanno i patrioti di FdI, con quale faccia? Avete la parola Italia nel nome ma nei fatti la state smantellando, la state distruggendo. E' inaccettabile, state calpestando l'unità nazionale -ha proseguito il deputato del Pd-. Questa comunità, i democratici, continueranno una grande battaglia dentro e fuori dal Parlamento e nel Paese: non vi lasceremo passare difendendo l'unità del nostro Paese".