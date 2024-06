Avs: Speranzon (Fdi), 'Sinistra italiana morosa per sede a Roma'

Avs: Speranzon (Fdi), 'Sinistra italiana morosa per sede a Roma'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - “Dio li fa e poi li accoppia. Se Sinistra italiana ha fortemente sponsorizzato la candidatura della Salis non è davvero un caso. Anche la sede di Si a Roma risulta infatti morosa per oltre 73mila euro. È davvero uno scandalo e ovviamente a Fratoianni e...

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Dio li fa e poi li accoppia. Se Sinistra italiana ha fortemente sponsorizzato la candidatura della Salis non è davvero un caso. Anche la sede di Si a Roma risulta infatti morosa per oltre 73mila euro. È davvero uno scandalo e ovviamente a Fratoianni e alla Salis non importa un fico secco di essere abusivi visto che dell’occupazione a sbafo fanno una loro battaglia". Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di fratelli d'Italia al Senato.

"Però sappiano, la Salis e Fratoianni, che occupare abusivamente rimane un reato e quindi ci aspettiamo -conclude l'esponente di Fdi- che chi di dovere dia corso a quanto prevede la legge e che i debiti maturati vengano subito cancellati perché è una vergogna per i cittadini onesti che sono in difficoltà dal punto di vista abitativo”.