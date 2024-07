Az: Rosato, 'in Fi? Sto bene in Azione, c'è molto lavoro da fare con Calenda'

Az: Rosato, 'in Fi? Sto bene in Azione, c'è molto lavoro da ...

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Caro Augusto ti ho letto. Non sto andando da nessuna parte, non ne ho motivo, e sto bene in Azione dove, barra dritta, c’è molto lavoro da fare con Carlo Calenda". Lo scrive sui social Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, rispondendo all'ar...