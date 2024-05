Azione: 'divorzio' con Castiglione, 'divergenze insanabili soprattutto su Cuffaro'**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Dopo un confronto con l’onorevole Giuseppe Castiglione abbiamo preso atto delle insanabili divergenze politiche, in particolare relativamente ai rapporti con Cuffaro e il suo gruppo in Sicilia. Auguriamo a Giuseppe di trovare una collocazione più conson...

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "Dopo un confronto con l’onorevole Giuseppe Castiglione abbiamo preso atto delle insanabili divergenze politiche, in particolare relativamente ai rapporti con Cuffaro e il suo gruppo in Sicilia. Auguriamo a Giuseppe di trovare una collocazione più consona per ciò che concerne i suoi valori e i suoi progetti politici". Così una nota di Azione.