Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Nell’intervista di oggi Calenda fa i complimenti alla Meloni e offende Bettini. In politica ci sta il confronto e anche lo scontro, duro e chiaro. Ma non debbono mai mancare la coerenza e la civiltà. Calenda, nel tempo, non ha dimostrato né l&rsquo...

Roma, 8 lug (Adnkronos) – "Nell’intervista di oggi Calenda fa i complimenti alla Meloni e offende Bettini. In politica ci sta il confronto e anche lo scontro, duro e chiaro. Ma non debbono mai mancare la coerenza e la civiltà. Calenda, nel tempo, non ha dimostrato né l’una né l’altra. Purtroppo per lui e per l’area dei moderati che anche per questo soffre di leadership e necessita di nuove figure”.

Lo dice il deputato del Pd Roberto Morassut.