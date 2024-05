Baby Reindeer: non si fermano le indiscrezioni su Fiona Harvey, la cosiddetta "vera Martha". Il politico Keir Stamer sarebbe stato una sua vittima.

Non si fermano i rumors su Fiona Harvey, la donna identificata come la vera Martha del serial Netflix Baby Reindeer. Sarebbe lei (e il condizionale è d’obbligo) la donna che secondo Richard Gadd, creatore dello show, l’avrebbe perseguitato, al suo tempo, con mail, messaggi e appostamenti. Nonostante abbia negato tutto, miancciando di portare Gadd e la piattaforma streaming in tribunale, attorno ad Harvey è nata una nuova indiscrezione che la collega a un politico britannico.

Baby Reindeer: la vera Martha protagonista di un altro stalking?

Secondo il tabloid The Sun, Fiona Harvey avrebbe preso di mira un altro umo, ovvero, il leader dei laburisti Keir Stamer. Secondo quanto rivelato da The Sun, tramite alcuni dati appositamenti raccolti, la donna avrebbe inviato al 62enne quasi 300 mail in soli otto mesi tramite l’indirizzo mail ufficiale di Stamer.

Toni accesi nei confronti di Stamer

I toni nei confronti di Stamer sarebbero stati a dir poco accesi, con Harvey che lo avrebbe apostrofato come “stupido” oppure come “avvocato inutile”. Quest’ultimo è infatti noto per essere anche avvocato dei diritti umani di lunga esperienza.

Nessuna pietà neanche per i parenti di Stamer

La donna, presunta stalker, avrebbe addirittura gioito per la morte di alcuni parenti di Keir Stamer, rivolgendosi inoltre alla moglie di lui con termini poco carini. Nella mail ci sarebbero anche diversi errori di ortografia, proprio come nel caso di Martha in Baby Reindeer.