Un operaio di 27 anni è morto folgorato mentre stava lavorando su un traliccio dell’alta tensione in via Campini, a Ponte Caffaro, nel comune di Bagolino. L’incidente si è verificato intorno alle 15 di oggi, giovedì 17 ottobre.

L’incidente sul lavoro a Bagolino: operaio folgorato

Quello di oggi è l’ennesimo episodio grave sul lavoro. Un operaio di 27 anni è rimasto folgorato mentre stava effettuando dei lavori sul traliccio dell’alta tensione in via Campini a Bagolino. I primi soccorritori lo hanno trovato già in arresto cardiaco, ma per provare a soccorrerlo è stato inviato l’elisoccorso da Brescia. A nulla sono serviti i tentativi degli operatori sanitari per evitare il peggio: il 27enne è deceduto durante il volo verso l’ospedale.

Il giovane, di origini peruviane e residente in provincia di Firenze, secondo Bresciaoggi era dipendente della ditta bresciana Roda.

Le indagini dopo la morte dell’operaio

Sul luogo del drammatico incidente sono giunti i carabinieri di Salò e i tecnici del servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Agenzia di Tutela della Salute, mentre i vigili del fuoco hanno operato per supporto logistico e per mettere in sicurezza la zona.

In queste ore stanno proseguendo le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.