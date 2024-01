Balneari: Mattarella, 'rilevanti perplessità su proroga concessioni in legge concorrenza'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Suscitano rilevanti perplessità di ordine costituzionale le disposizioni che intervengono sulle concessioni in essere e ne dispongono proroghe a vario titolo" contenute nell'articolo 11 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Perpl...

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – "Suscitano rilevanti perplessità di ordine costituzionale le disposizioni che intervengono sulle concessioni in essere e ne dispongono proroghe a vario titolo" contenute nell'articolo 11 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Perplessità "analoghe" a quelle relative alla disciplina "delle concessioni demaniali marittime, introdotta con la legge di conversione" del decreto milleproroghe del 2022, "oggetto di una mia precedente lettera del 24 febbraio 2023, inviata ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei ministri, ove evidenziavo i profili di contrasto di quella disciplina con il diritto europeo e, quindi, con il dettato costituzionale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera ai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, della Camera, Lorenzo Fontana, e del Consiglio, Giorgia Meloni, che accompagna la promulgazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, avvenuta il 30 dicembre scorso.