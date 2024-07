Aurora Brusa è morta a soli tre anni in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio a Villabate, in provincia di Palermo.

Bambina di tre anni morta a Villabate: chi guidava

Entrambi i genitori, Rosario Brusa e Cetty Guarino, sono ora indagati per omicidio stradale. Sono ancora in corso le indagini per determinare chi fosse alla guida al momento dell’impatto. Inizialmente, entrambi avevano dichiarato che al volante della Volkswagen Polo, senza assicurazione, ci fosse il padre. L’uomo, un fabbro di 40 anni, è stato trovato senza patente, poiché gli era stata ritirata precedentemente. Due anni prima, inoltre, era stato protagonista di un altro sinistro, finendo contro quattro auto parcheggiate in viale Europa.

Entrambi i genitori erano ubriachi

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, dopo l’incidente i genitori non avrebbero chiamato i soccorsi né le forze dell’ordine. Hanno invece trasportato d’urgenza la bambina all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove è morta poco dopo il ricovero. La coppia è stata sottoposta all’esame tossicologico ed entrambi sono risultati positivi all’alcol test, con 1,34 grammi per litro per Rosario Brusa e 1,25 per Cetty Guarino. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta ed iscritto i due nel registro degli indagati.

Atteso il risultato dell’autopsia

Il corpo della piccola Aurora si trova attualmente nel reparto di Medicina legale del Policlinico in attesa che venga eseguita l’autopsia. Il padre ha dichiarato che l’incidente fosse stato causato da un guasto ai freni, che avrebbero improvvisamente smesso di funzionare in prossimità di una curva. Al momento dello schianto a bordo della vettura c’erano, oltre ad Aurora e ai genitori, anche il gemello della bambina e il fratello quattordicenne. Quest’ultimo aveva da poco telefonato alla famiglia perché il suo scooter si era fermato a Ficarazzi, località non distante da Villabate.