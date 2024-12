Stato di salute della bambina

La bambina di sei anni, ricoverata presso l’ospedale Meyer di Firenze a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, sta mostrando segni di stabilità. Questo è un fatto positivo, considerando la gravità della situazione. Secondo le dichiarazioni del direttore sanitario Emanuele Gori, la piccola è attualmente in condizioni stabili, il che rappresenta un passo avanti nel suo percorso di recupero. La bambina ha ricevuto tre trattamenti di ossigenoterapia iperbarica, i quali hanno contribuito a migliorare la sua situazione clinica.

Il percorso di recupero

Nonostante le condizioni siano stabili, la bambina è ancora sedata e necessiterà di ulteriori valutazioni mediche. Gori ha sottolineato che ci vorrà del tempo prima che la piccola possa essere riportata a uno stato di veglia. Questo processo richiederà attenzione e monitoraggio costante da parte del personale medico. La situazione è delicata e ogni passo deve essere fatto con cautela per garantire il miglior recupero possibile.

Supporto familiare e tutela legale

Accanto alla bambina ci sono i suoi parenti, tra cui i cugini paterni e il fratellastro, che stanno offrendo supporto in questo momento difficile. Inoltre, per garantire la tutela legale della piccola, è stato nominato provvisoriamente il dottor Zaccaria Ricci, responsabile dell’anestesia e della rianimazione dell’ospedale. Questa nomina è fondamentale per assicurare che i diritti e il benessere della bambina siano protetti durante il suo ricovero e il successivo recupero.