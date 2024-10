Banca Progetto sotto amministrazione giudiziaria per legami con la ‘ndrangheta

Il tribunale di Milano ha recentemente disposto l’amministrazione giudiziaria della Banca Progetto, un’importante banca d’affari milanese, a seguito di indagini che hanno rivelato finanziamenti illeciti a società legate alla ‘ndrangheta. Questa decisione è il risultato di un’inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal pubblico ministero Paolo Storari, che ha messo in luce una rete di finanziamenti per oltre 10 milioni di euro a imprese sospettate di avere legami con la criminalità organizzata.

Finanziamenti sospetti e aiuti di stato

Le indagini hanno accertato che le aziende coinvolte hanno beneficiato di finanziamenti garantiti dal fondo per le piccole e medie imprese, un’iniziativa governativa pensata per sostenere l’economia durante l’emergenza Covid-19 e in risposta all’aggressione russa contro l’Ucraina. Tuttavia, ciò che emerge è un quadro inquietante: diverse società, gestite indirettamente da soggetti vicini a esponenti della ‘ndrangheta, hanno ricevuto aiuti statali, eludendo le normative antiriciclaggio.

Il ruolo della Banca Progetto

La Banca Progetto, secondo le indagini, ha erogato finanziamenti assistiti da garanzie statali a favore di aziende che operano in contesti criminali. Queste pratiche hanno sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla trasparenza e all’integrità del sistema bancario italiano. In particolare, è stato evidenziato come l’intermediario abbia spesso ignorato i principi fondamentali della normativa antiriciclaggio, facilitando l’accesso a risorse finanziarie per società coinvolte in attività illecite.

Implicazioni legali e future misure

Le conseguenze legali di questa vicenda potrebbero essere significative. Oltre all’amministrazione giudiziaria della banca, si prevede che vengano avviate ulteriori indagini per identificare eventuali complici e per garantire che i responsabili di queste pratiche illecite siano perseguiti. La situazione ha sollevato interrogativi sulla necessità di riforme più incisive nel settore bancario per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento della criminalità organizzata.