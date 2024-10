Il Papa richiede sacrifici ai cardinali per raggiungere un deficit zero.

La situazione economica del Vaticano

Negli ultimi anni, il Vaticano ha affrontato una crescente crisi economica, costringendo il Papa a prendere decisioni difficili per garantire la stabilità finanziaria della Santa Sede. Recentemente, sono stati annunciati nuovi tagli agli stipendi dei cardinali, una misura che riflette la necessità di affrontare un deficit sempre più preoccupante. La lettera firmata dal Prefetto dell’Economia, Maximino Caballero Ledo, ha informato i cardinali che verranno sospese alcune indennità, portando a una riduzione significativa delle loro buste paga.

Le misure di austerità imposte dal Papa

Il Papa ha chiesto ai cardinali di contribuire a uno sforzo collettivo per raggiungere un deficit zero, un obiettivo che, sebbene ambizioso, è diventato cruciale per la sostenibilità delle finanze vaticane. I cardinali, che già percepiscono stipendi considerevoli, si trovano ora a dover affrontare un ulteriore taglio, che potrebbe superare il dieci percento. Questa decisione, che entrerà in vigore dal primo novembre, è stata accolta con un misto di incredulità e preoccupazione da parte dei membri della Curia.

Le reazioni e le prospettive future

Le reazioni a queste misure sono state variegate. Mentre alcuni cardinali comprendono la necessità di tali sacrifici, altri esprimono malcontento per la mancanza di trasparenza nelle decisioni riguardanti le indennità e le assunzioni. Inoltre, ci sono segnalazioni di ingiustizie e di un clima di tensione tra i dipendenti vaticani, che si sentono spesso privi di una voce a causa dell’assenza di un sindacato. La situazione è ulteriormente complicata dalla gestione autonoma di alcuni enti all’interno del Vaticano, che sembrano sfuggire ai controlli centralizzati.