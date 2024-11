Il governo valuta una riapertura dei termini per il concordato fiscale, ma le polemiche non mancano.

Il contesto attuale del concordato fiscale

Il concordato fiscale, strumento che consente a lavoratori autonomi e partite IVA di regolarizzare la propria posizione fiscale, potrebbe avere una nuova opportunità di attuazione. Il governo sta valutando la possibilità di riaprire i termini per altri due mesi, permettendo così ai contribuenti di congelare tasse e controlli per i prossimi due anni. Questa iniziativa, che segue la chiusura della prima fase avvenuta il 31 ottobre, potrebbe rappresentare una seconda finestra per i contribuenti, con nuove scadenze e potenziali incassi per l’erario.

Le stime di adesione e le aspettative di incasso

Le stime iniziali parlano di una possibile adesione del 10% da parte dei contribuenti, con una platea di circa 4,7 milioni di aventi diritto. Tuttavia, alcuni esperti sono più ottimisti, ipotizzando una percentuale che potrebbe arrivare fino al 20%. Nonostante ciò, le certezze sui numeri e sugli incassi sono ancora lontane. Le aspettative iniziali di un incasso di 2 miliardi di euro sembrano difficili da raggiungere, e i primi dati saranno disponibili solo nei prossimi giorni.

Le reazioni politiche e le polemiche

La proposta di un ‘concordato bis’ ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico. Mentre la maggioranza sostiene l’iniziativa come parte della campagna ‘Fisco amico’, le opposizioni la criticano aspramente. Antonio Misiani del Partito Democratico ha definito l’operazione come “un condonaccio all’italiana”, mentre Mario Turco del Movimento 5 Stelle ha parlato di “condono preventivo”. Queste affermazioni evidenziano le preoccupazioni riguardo a un possibile danno erariale e a una riduzione del gettito fiscale.

Le implicazioni economiche e le aspettative future

La differenza tra proroga e riapertura dei termini è cruciale. Mentre la proroga potrebbe offrire più risorse, ritarderebbe anche l’utilizzo dei fondi già incassati. D’altra parte, la riapertura dei termini potrebbe garantire un flusso immediato di fondi per la terza manovra del governo Meloni, con l’obiettivo di ridurre le aliquote Irpef. I commercialisti, da parte loro, vedono questa opportunità come un modo per aiutare chi non ha potuto regolarizzarsi in tempo. Tuttavia, l’entità dei proventi raccolti fino ad oggi rimane un fattore determinante per il successo dell’iniziativa.