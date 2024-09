Barachini ha affermato: 'La Commissione IA ha stabilito norme vantaggiose per l'editoria'.

Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, ha parlato dell'introduzione di regole nel settore dell'Intelligenza Artificiale (IA) durante un recente talk show. L'evento era parte dell'attuale Conferenza generale di Fair - Future AI Research a Napoli. Barachini ha spiegato l'importanza delle linee guida per lo sviluppo del settore. Ha elogiato il lavoro di Padre Benanti e della sua commissione per la definizione di una strategia nazionale per l'IA. Nel dialogo con Stefano De Alessandri, Amministratore Delegato di ANSA, ha sottolineato come le nuove regole proteggano il diritto d'autore e favoriscano lo sviluppo del settore. Ha inoltre suggerito che un accordo tra gli attori coinvolti nel settore potrebbe proteggere l'ecosistema editoriale.

Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, ha recentemente affermato durante il talk show ‘Next Generation AI – La ricerca italiana per l’intelligenza artificiale’, che sono state introdotte regole nel settore dell’Intelligenza Artificiale (IA) dopo un periodo di completa assenza di regolamentazione. L’evento, organizzato da ANSA e moderato da Alessio Jacona, fa parte della prima Conferenza generale di Fair – Future AI Research, attualmente in corso a Napoli.

Barachini ha spiegato che la mancanza di regole e le continue innovazioni tecnologiche hanno reso difficile prevedere gli sviluppi futuri. Tuttavia, si è lavorato per stabilire delle linee guida, o “guardrail”, per garantire sicurezza e orientamento nello sviluppo del settore. Ha elogiato il lavoro svolto da Padre Benanti e dalla sua commissione, che hanno definito per la prima volta una strategia nazionale per l’IA.

Nel corso del dialogo con Stefano De Alessandri, amministratore delegato di ANSA, il sottosegretario ha evidenziato come il nuovo documento protegga il diritto d’autore, e ha sottolineato come la presenza di queste regole possa facilitare lo sviluppo del settore. Alla luce dei recenti eventi internazionali tra gruppi editoriali e grandi aziende tecnologiche, Barachini ha suggerito che un accordo tra tutti gli attori coinvolti potrebbe essere benefico per la protezione di tutto l’ecosistema editoriale.