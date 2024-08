La morte del giovane Giuseppe Russo è avvenuta questa mattina, sabato 17 agosto, all’ospedale di Bari. Era stato punto alla gamba da un ragno violino lo scorso 13 luglio a Collepasso, in provincia di Lecce.

La morte del giovane punto da un ragno violino

Il 23enne, Giuseppe Russo, è morto nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari per le complicazioni dovute al morso di un ragno violino. Era stato punto il mese scorso mentre faceva pulizie in una campagna per conto della ditta per cui lavorava.

Dopo il morso, scambiato inizialmente per una puntura di una zanzara, si è formato un ascesso che ha mandato in necrosi l’arto.

Il ricovero in ospedale di Giuseppe Russo

Il giovane era andato in ospedale ed era stato ricoverato prima a Tricase e poi a Lecce. Tuttavia, poiché la situazione era peggiorata, è stato deciso il trasferimento al Policlinico di Bari dove è deceduto all’alba di oggi.

Le cause della morte sarebbero riconducibili a shock settico e insufficienza multiorgano.

Le parole della sindaca di Collepasso

La sindaca di Collepasso, Laura Manta, ha espresso il cordoglio per il lutto improvviso del giovane. La notizia della morte ha sconvolto l’intera comunità.

“Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio”.

I funerali del ragazzo si svolgeranno domani alle 18 nella chiesa del “Cristo Re”.