Ivan Colosio, 44 anni, è riuscito a coronare il suo sogno d’amore nonostante un imprevisto drammatico avvenuto qualche giorno prima del matrimonio.

Morso da un ragno violino prima delle nozze

Il 44enne, giardiniere di professione, era stato morso da un ragno violino mentre era al lavoro. In un primo momento non ci aveva fatto troppo caso, pensando che si trattasse di una semplice puntura di zanzara. Solo successivamente, quando il gonfiore alla mano si era esteso anche ad altre parti del corpo, è stato costretto a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è rimasto ricoverato per una decina di giorni. L’uomo ha dichiarato di aver notato un aumento del gonfiore al polso, che si era esteso fino alla spalla in poco tempo.

Dimesso in tempo per il matrimonio

Come riportato da L’Eco di Bergamo, Ivan Colosio aveva chiesto ai medici di essere dimesso il 12 luglio, il giorno prima delle nozze: “Ho detto al personale del reparto di Medicina d’urgenza che domani mi sarei dovuto sposare. O mi dimettete voi, o firmo per uscire, perché tra l’altro dovrei passare anche dal parrucchiere“. I sanitari hanno accettato di dimetterlo, raccomandandosi di continuare le medicazioni ambulatoriali.

Il gonfiore improvviso e il ricovero

Nonostante le difficoltà, l’evento tanto atteso si è svolto come previsto. Tuttavia, il viaggio di nozze a Formentera è stato cancellato, poiché l’uomo non si era completamente ripreso. “Avevo una mano grossa il doppio dell’altra” ha raccontato ai giornalisti, aggiungendo “Poiché il matrimonio era imminente, il mercoledì sono andato al Centro antiveleni dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Dopo gli esami tossicologici, mi è stato confermato che si trattava di un ragno violino. I dottori hanno quindi provveduto al ricovero“