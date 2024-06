Un grave incendio è scoppiato nell’azienda Recuperi Pugliesi, che si occupa di riciclo dei rifiuti, a Modugno. Grande preoccupazione per la vasta colonna di fumo.

Bari, maxi incendio alla Recuperi Pugliesi: in fiamme l’area esterna

Un grave incendio è scoppiato nell’azienda Recuperi Pugliesi di Modugno, nell’area industriale. Si è alzata una grande colonna di fumo nero denso ma per il momento non è chiaro cosa abbia scatenato le fiamme. Si tratta del terzo rogo nel giro di un anno nell’area dell’azienda specializzata in trattamento dei rifiuti

Maxi incendio alla Recuperi Pugliesi di Modugno: rischio fumi tossici

Visto il genere di materiale che si trova in quell’area, la preoccupazione è per il rischio di fumi tossici. Per questo Nicola Bonasia, sindaco di Modugno, ha chiesto l’immediato intervento dell’Arpa per fare un campionamento dell’area.