Roghi in Sardegna: 16 incendi in un giorno

Solo nella giornata di ieri, 5 giugno, sono divampati 16 incendi da nord a sud della Sardegna. Per tre di questi è stato necessario l’intervento di due elicotteri regionali e un Canadair decollato dall’aeroporto di Ciampino. Il primo incendio è divampato a Tramatza, in località Sardixedu, il secondo a Siamaggiore, in località San Ciriaco. Quest’ultimo ha reso necessario l’intervento di due elicotteri regionali decollati dalle basi elicotteri del Corpo Forestale di Pula e Villasalto, e di un Canadair decollato dall’aeroporto di Ciampino.

A Monastir è divampato un incendio vicino al centro abitato ed è intervenuto un altro elicottero, mentre le operazioni di bonifica sono ancora in corso. Le operazioni di spegnimento degli elicotteri regionali si sono concluse alle ore 16.52 a Tramatza, alle ore 17.27 a Siamaggiore e alle ore 19.34 a Monastir, mentre il Canadair ha operato effettuando diversi lanci e terminando alle ore 18.32. Sono intervenute moltissime squadre di vigili del fuoco e volontari.