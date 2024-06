Nella notte si è verificato un terribile incendio in una palazzina a Legnago, in provincia di Verona.

Un brutto incendio si è scatenato in una palazzina di quattro piani a Legnago, in provincia di Verona, nella serata di martedì 4 giugno. Sono state evacuate e soccorse 23 persone.

Incendio in un condominio: intervenuti i vigili del fuoco

Un incendio si è scatenato in una palazzina di quattro piani a Legnago, nella tarda serata di martedì 4 giugno. Nel condominio erano presenti 12 appartamenti e 23 persone, che sono state evacuate e soccorse dal personale sanitario. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 22.30, in un appartamento del quarto piano. L’allarme è subito scattato e sono arrivati i vigili del fuoco, che sono entrati nell’abitazione in cui si è scatenato il rogo, in cui era presente una residente che aveva trovato rifugio sul balcone.

Incendio a Legnano: evacuate e soccorse 23 persone

Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i pompieri di Verona e del distaccamento di Bovolone, per portare avanti le operazioni di spegnimento. Il personale del 118 ha soccorso 23 persone, uscite autonomamente dalle proprie abitazioni. Due persone sono state portate all’ospedale Mater Salutis, uno in codice giallo.