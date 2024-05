Un uomo di 79 anni è morto in un incendio scoppiato in un appartamento a Verdellino, in provincia di Bergamo.

Una terribile tragedia si è consumata a Verdellino, in provincia di Bergamo. Un uomo di 79 anni ha perso la vita in un incendio divampato nel suo appartamento.

Bergamo, prende fuoco l’appartamento: uomo morto nell’incendio

Un uomo di 79 anni è morto in un incendio scoppiato nella serata di giovedì 30 maggio in un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Oleandri, a Verdellino, nella Bergamasca. Ad accorgersi del rogo sono stati i vicini di casa, che hanno notato del fumo uscire dall’appartamento. Alcuni hanno cercato di sfondare la porta, chiusa dall’interno, altri hanno provato a raggiungere il balcone ed entrare dalla portafinestra.

Incendio in appartamento a Bergamo: non c’è stato nulla da fare

Ogni tentativo di raggiungere l’uomo e soccorrerlo purtroppo si è rivelato vano. Il 79enne non ce l’ha fatta, è morto all’interno dell’abitazione in fiamma. I tentativi di rianimarlo dei soccorritori si sono rivelati inutili. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per capire quali sono le cause dell’incendio.