Basilicata: Calenda, 'oggi ho sentito Schlein, prendiamo decisione e in fretta'**

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Oggi ho sentito Elly Schlein e le ho detto: apriamo una discussione ma molto rapidamente sennò finiamo che siamo senza candidato". Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica. "Le ho detto: trovare un candidato capace, non pretendo di sceglierlo io da solo, so i pesi dei partiti anche se noi in Basilicata siamo piuttosto forti. Io chiedo al Pd di avere la capacità, se M5S fa muro, di prendere una decisione. C'è Chiorazzo? Andiamo su Chiorazzo anche se ha una serie di problemi oggettivi, però si prenda un decisione". Quindi direbbe sì a Chiorazzo? "Affido la decisione a Marcello Pittella".