Basilicata: Calenda, 'Pd abbia capacità di dire ogni tanto no a M5S'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Il Pd deve avere la capacità una volta ogni tanto di dire no, se quelli alzano un muro". Così Carlo Calenda sulle regionali in Basilicata a Metropolis sul sito di Repubblica. Roberto Speranza potrebbe essere il candidato? "Roberto Speranza non ha nessuna intenzione. Ci abbiamo parlato, non lo fa".