Basket: Nba, impresa Lakers, vincono a Boston senza James e Davis

Boston, 2 feb. – (Adnkronos) – Impresa dei Los Angeles Lakers (25-25) che si impongono in trasferta per 114-105 contro i Boston Celtics (37-12), squadra con il miglior record di tutta la Nba, senza le sue due stelle più luminose LeBron James e Anthony Davis. Boston, dopo essere partita con 20 vittorie consecutive in casa in questa stagione, trova la 3° sconfitta nelle ultime 5 sfide casalinghe pagando le palle perse (15) e la serataccia al tiro del duo Jayson Tatum-Jaylen Brown, che combina un pessimo 12/33 dal campo. I Lakers, invece, tirano 19/36 da tre e trovano 16 punti e 14 assist da D’Angelo Russell e il miglior Austin Reaves della stagione che realizza 32 punti, con uno strepitoso 7/10 da tre punti.