Basket: Nba, Maxey segna 51 punti e trascina i Sixers alla vittoria sui Jazz

Salt Lake City, 2 feb. -(Adnkronos) – Tyrese Maxey festeggia la prima convocazione della carriera all'All Star Game segnando 51 punti nella vittoria dei suoi Philadelphia 76ers (30-17) per 127-124 in trasferta sugli Utah Jazz (24-26). I Sixers, privi di Joel Embiid, si fanno trascinare dalla loro guardia che tira con un eccellente 17/27 dal campo e uno strepitoso 7/9 da tre. Importante anche il contributo di Tobias Harris che realizza 28 punti. A Utah non bastano la doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi di Lauri Markkanen e i 22 punti con 6 assist di Collin Sexton. Tra i Jazz Simone Fontecchio gioca poco meno di 27 minuti, segna 7 punti tirando 3/9 dal campo ma manda a referto anche 4 rimbalzi e 2 assist.