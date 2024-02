Basket: Nba, Miami vince a Milwaukee e apre la crisi dei Bucks

Milwuakee, 14 feb. -(Adnkronos) - Netto successo in trasferta di Miami che si impone 123-97 a Milwaukee a apre la crisi dei Bucks (35-20), giunti alla sesta sconfitta nelle ultime nove partite giocate. Gli Heat (29-25) si presentano in versione rimaneggiata in Wisconsin ma giocano una eccellente par...

Milwuakee, 14 feb. -(Adnkronos) – Netto successo in trasferta di Miami che si impone 123-97 a Milwaukee a apre la crisi dei Bucks (35-20), giunti alla sesta sconfitta nelle ultime nove partite giocate. Gli Heat (29-25) si presentano in versione rimaneggiata in Wisconsin ma giocano una eccellente partita di squadra, imponendo da subito il ritmo di gioco e mandando 6 giocatori in doppia cifra. Bam Adebayo va in tripla doppia (16 punti, 12 rimbalzi e 11 assist), Nikola Jovic aggiunge 24 punti e a sorpresa Miami scappa già nel primo tempo senza più farsi riprendere. Nella prova incolore dei Bucks si salva solo Giannis Antetokounmpo, che chiude con 23 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.