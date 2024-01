Basket: Nba, Washington esonera coach Wes Unseld Jr

Washington, 25 gen. - (Adnkronos) - Altro cambio di panchina in Nba. Washington ha annunciato di aver sollevato dall'incarico con effetto immediato l'attuale allenatore, Wes Unseld Jr., che rimarrà comunque agli Wizards con il ruolo di consulente per il front office. Il suo assisten...

Washington, 25 gen. – (Adnkronos) – Altro cambio di panchina in Nba. Washington ha annunciato di aver sollevato dall'incarico con effetto immediato l'attuale allenatore, Wes Unseld Jr., che rimarrà comunque agli Wizards con il ruolo di consulente per il front office. Il suo assistente Brian Keefe avrà il compito di guidare la squadra per il resto della regular season. A stagione conclusa la franchigia attiverà la ricerca tra i candidati ad occupare la panchina dal prossimo autunno.