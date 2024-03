**Bce: nuove stime tagliano a +0,6% crescita Eurozona in 2024**

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Oltre alla revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'inflazione, gli esperti della Bce hanno tagliato "la proiezione della crescita per il 2024 allo 0,6%; l’attività economica dovrebbe rimanere moderata nel breve periodo, per poi crescere dell’1,5% nel 2025 e dell’1,6% nel 2026, sostenuta inizialmente dai consumi e in seguito anche dagli investimenti". Lo segnala il Consiglio Direttivo nel comunicato finale della riunione di marzo.