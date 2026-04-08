Beirut sotto attacco, raid improvvisi di Israele: esplosioni e panico tra i civili

Esplosioni improvvise, colonne di fumo e panico tra la popolazione: Beirut e il Libano oggi di nuovo sotto attacco per una serie di raid improvvisi lanciati da Israele contemporaneamente. Secondo le prime informazioni, nell'arco di dieci minuti l'Idf ha colpito oltre 100 obiettivi sulla capitale lib...

Esplosioni improvvise, colonne di fumo e panico tra la popolazione: Beirut e il Libano oggi di nuovo sotto attacco per una serie di raid improvvisi lanciati da Israele contemporaneamente. Secondo le prime informazioni, nell’arco di dieci minuti l’Idf ha colpito oltre 100 obiettivi sulla capitale libanese, nella periferia meridionale di Dahiyeh e in alcune zone del Libano meridionale.

“Si tratta del più grande attacco dall’inizio dell’Operazione Leone Ruggente”, si legge in un comunicato dell’esercito.

Il bilancio è ancora provvisorio ma si parla già di decine di morti e centinaia di feriti: Almeno 300 secondo il capo della Croce rossa libanese ad Al Arabi. Molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, mentre gli ospedali della zona sono sotto forte pressione, ha aggiunto.

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