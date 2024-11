BelEnergia, circolarità e sinergie all'interno del gruppo

Rimini, 8 nov. (askanews) – BelEnergia, 102 milioni di fatturato nel 2023, è uno di principali attori del panorama dell’economia circolare, si distingue per la sua capacità di costruire e gestire siti industriali dedicati alla produzione di energia. Solo nel 2023, sono state trattate 400.000 tonnellate di materia organica proveniente da sottoprodotti zootecnici, residui agricoli e dalla materia organica del biowaste agroindustriale.

Jacques Edouard Lèvy, CEO di BelEnergia Group, ha dichiarato: “Nel nostro lavoro trattiamo la materia fino all’ottenimento di energia dando valore anche alla materia prima stessa. Il tema della circolarità si estende a tutte le nostre filiere”.

A seguito di un’operazione di rafforzamento del capitale, BelEnergia ha aumentato il capitale investito nella società partecipata Tritor Srl. Presente anche questo anno a Ecomondo, la società specializzata nella trasformazione del rifiuto in risorsa, presenta oggi le ultime novità nella rosa delle sue tecnologie.

“Ci siamo rinforzati per investire prevalentemente in Italia. Stiamo costruendo impianti solari, tanti impianti biometano”, ha concluso Jacques Edouard Lèvy.

Grazie al supporto del gruppo BelEnergia, Tritor srl ha registrato una forte crescita negli ultimi anni, lavorando sullo sviluppo di soluzioni all’avanguardia nella gestione e trasformazione di rifiuti in risorse.

Giuseppe Caudo, Direttore Generale di Tritor Srl, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’obiettivo principale della nostra mission è ridurre sempre meno i rifiuti in discarica. Mettiamo in campo tutte le nostre tecnologie per tramutare il rifiuto indifferenziato prodotto ogni giorno dalle famiglie in risorse per l’ambiente. Abbiamo ideato un concept diverso ed unico nel suo genere; non vendiamo impianti, ma mettiamo a disposizione dei servizi per efficientare i grandi impianti di rifiuti e le isole ecologiche. In questo modo, senza grandi investimenti, è possibile raggiungere un grande risultato”.

La tecnologia proposta da Tritor rappresenta un passo avanti significativo per il mondo della gestione dei rifiuti e testimonia l’impegno dell’azienda verso l’innovazione continua, rafforzando la capacità di offrire soluzioni sostenibili e competitive.