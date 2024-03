Belluno: De Poli (Udc), 'minacce a sindaco Cortina gesto intollerabile'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Siamo tutti vicini al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. Il linguaggio delle intimidazioni è inaccettabile e vergognoso. Le minacce ricevute rappresentano un brutto esempio di come, troppo spesso, il dibattito pubblico subisca una pesante e grave involuzion...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Siamo tutti vicini al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. Il linguaggio delle intimidazioni è inaccettabile e vergognoso. Le minacce ricevute rappresentano un brutto esempio di come, troppo spesso, il dibattito pubblico subisca una pesante e grave involuzione. La violenza non rientra nel perimetro del confronto democratico: chi ricorre a questi intollerabili gesti si pone fuori e va totalmente condannato, a prescindere dai colori politici e dalle posizioni espresse sulla questione in materia”. Lo afferma il senatore UDC Antonio De Poli.