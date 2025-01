Omicidio nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, nel centro di Bergamo. Un uomo di 36 anni, originario del Gambia, è stato brutalmente ucciso a coltellate in via Tiraboschi al culmine di una lite scoppiata intorno alle 15:20.

Omicidio nel centro di Bergamo

La vittima, Mamadi Tunkara, come riportato da Bergamo News, lavorava come vigilantes in un supermercato Carrefour in via Tiraboschi 53 e si trovava fuori servizio al momento dell’aggressione.

Secondo Repubblica, alcuni testimoni hanno raccontato che la vittima avrebbe inseguito il suo aggressore, probabilmente coinvolto in un furto. Dalla colluttazione sarebbe nata una lite, culminata nell’accoltellamento, quando l’uomo in fuga, nel tentativo di liberarsi, avrebbe spinto il vigilantes contro una vetrina e sferrato le pugnalate mortali. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Le forze dell’ordine sono impegnate nella ricerca dell’aggressore, che si è dato alla fuga dopo aver sferrato le coltellate.

Omicidio nel centro di Bergamo: si cerca l’aggressore

L’assassino sarebbe stato notato mentre scappava in direzione di via Moroni. Sull’episodio sta indagando la Questura di Bergamo, con la presenza sul luogo del delitto del pubblico ministero Silvia Marchina e del procuratore aggiunto Maria Cristina Rota.

Le autorità sarebbero al lavoro per acquisire le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nell’area.