Omicidio di Giuseppe Barone a Ispica nel 2022: arrestato un 35enne in Romania

Omicidio a Ispica tre anni fa: arrestato in Romania un 35enne per la morte del 79enne Giuseppe Barone

Un 35enne è stato arrestato in Romania per l’omicidio di Giuseppe Barone, avvenuto a Ispica nel dicembre 2022. L’indagine, coordinata dalla Procura di Ragusa e condotta dai carabinieri, ha portato il 31 dicembre all’emissione di un mandato d’arresto europeo. L’uomo è accusato di omicidio aggravato, rapina aggravata e uccisione di animali, reati commessi con altri due connazionali.

Giuseppe Barone, 79 anni, pensionato di Ispica, venne ucciso nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 2022. L’uomo fu aggredito nella sua abitazione, immobilizzato su una sedia e brutalmente colpito con calci, pugni e un oggetto contundente alla testa, per poi essere lasciato agonizzante su un letto fino alla morte.

Non soddisfatti, i tre malviventi si macchiarono anche dell’uccisione del pappagallino dell’anziano. L’animale venne decapitato per intimidire la vittima e costringerla a rivelare dove teneva nascosti soldi e oggetti di valore. Durante il sopralluogo, infatti, era stato riscontrato che la porta d’ingresso dell’abitazione era stata forzata dall’esterno. Tutto lasciava supporre che la morte di Giuseppe Barone fosse avvenuta nel corso di una rapina.

Le analisi condotte dai Ris di Messina hanno rilevato una piccola traccia di sangue dell’indagato sugli indumenti della vittima. L’uomo si trova attualmente detenuto in un carcere romeno, in attesa di estradizione in Italia prevista nelle prossime settimane.