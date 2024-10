Berlinguer: Ascani, 'dedizione a politica come strada per trasformare l’esistente'

Berlinguer: Ascani, 'dedizione a politica come strada per trasformare l&...

Berlinguer: Ascani, 'dedizione a politica come strada per trasformare l&...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “La dimensione etica e ideale e la scelta degli ultimi rappresentano i pilastri dell’azione politica di Berlinguer, il leader della sinistra più amato. Per dirla in altro modo: i ‘pensieri lunghi’ e la costruzione di un modello sociale che s...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “La dimensione etica e ideale e la scelta degli ultimi rappresentano i pilastri dell’azione politica di Berlinguer, il leader della sinistra più amato. Per dirla in altro modo: i ‘pensieri lunghi’ e la costruzione di un modello sociale che superasse le diseguaglianze. Il noi prima dell’io". Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, oggi a Montecitorio in occasione della proiezione del docufilm “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”.

"Riesce, come pochi altri grandi uomini e donne, a esprimere la dedizione totale alla politica. Che non è un mestiere come un altro, un’attività a cui destinare parte del proprio tempo o, peggio, da cui trarre vantaggi personali. Né tantomeno un mezzo che ha come unico obiettivo la conquista del potere. La politica è la strada per la trasformazione dell’esistente. E per questo ha bisogno non solo di forti e nitide idealità, di studio costante e sguardo attento e perfino curioso, di comportamenti improntati a rigore personale e rispetto verso alleati e avversari, ma anche, forse soprattutto, di una comunità che sente e vibra insieme. Credo che chi oggi muove i propri passi sul sentiero da lui percorso dovrebbe ascoltare la voce che arriva da lontano”.