Niccolò Ricci, alunno 15enne, ha salvato la vita alla bidella Consuelo Guidi, che stava soffocando a causa di una merendina. L’evento è accaduto nell’istituto Zaccagna Galilei a Carrara.

Giovane alunno salva la vita ad una bidella

Quanto è accaduto venerdì mattina è stato riportato dalla Voce Apuana. L’alunno si trovava nel corridoio della scuola di viale XX Settembre, quando ha visto la bidella che stava per soffocare. Il giovane è subito intervenuto praticando la manovra di Heimlich salvandole la vita.

Dopo il primo intervento del ragazzo sono accorsi altri collaboratori scolastici e alcuni docenti. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.

Le parole dell’alunno dopo il suo intervento

Il ragazzo senza esitazione ha applicato la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso per liberare le vie respiratorie. A tal proposito, ha dichiarato:

“Non avevo mai fatto prima una cosa del genere, ma mia madre, che è infermiera, me ne aveva parlato e mi aveva anche fatto vedere come si esegue. Non sono stato neppure a pensarci: ho visto la bidella in difficoltà, sembrava davvero sul punto di morire. Mi sono avvicinato e le ho praticato la manovra”.

Niccolò ha poi aggiunto:

“La bidella è entrata in classe e mi ha abbracciato piangendo. È stato un momento molto bello”, ha detto Niccolò.

La manovra di Heimlich

La manovra consiste in una serie di compressioni addominali che aumentano la pressione all’interno del torace e aiutano a espellere l’oggetto che ostruisce le vie respiratorie. Per eseguirla è fondamentale conoscerla correttamente per evitare di causare ulteriori danni.