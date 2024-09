Dieta di settembre: come recuperare il peso forma

La dieta di settembre nasce con l’obiettivo di poter recuperare il peso forma, in modo semplice e naturale, senza alcuna privazione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguirla correttamente e come evitare gli errori al fine di raggiungere l’obiettivo prestabilito nel minor tempo possibile.

Dieta di settembre

Durante l’estate, un po’ a causa del caldo eccessivo, un po’ perché si ha più tempo per stare con gli amici e la famiglia, un po’ perché si viaggia tanto e un po’ perché ci si allena di meno, può succedere di mettere su un po’ di peso. In realtà, l’aumento di peso durante l’estate è un fenomeno fisiologico e transitorio, che non dovrebbe preoccupare perché basta ritornare alle proprie abitudini alimentari per smaltire i chili accumulati.

Durante un percorso dietetico, anche se lineare e flessibile, come quello relativo alla dieta di settembre, può capitare di commettere degli errori, quasi senza neppure rendersene conto, che ritardano, rallentano, oppure, ostacolano i risultati che si spera di ottenere. Questi sono errori da evitare e, nei paragrafi che seguono, cercheremo di capire insieme come evitarli e come recuperare il peso forma.

Dieta di settembre: come seguirla

La dieta di settembre è una dieta semplice e flessibile, che aiuta a perdere peso e a recuperare il peso forma senza creare alcun disagio all’organismo, come quello tipico che si verifica quando si segue una dieta eccessivamente rigida, che consente l’assunzione di pochi alimenti e ne bandisce del tutto altri.

Per non incorrere in errori e raggiungere l’obiettivo che ci si prefissa di raggiungere con la dieta di settembre, è importante partire dalla colazione. Potete decidere di fare o non fare colazione, non è un problema. L’importante è non arrivare affamati all’ora di pranzo. Potete saltare la colazione e fare uno spuntino leggero a metà giornata, oppure, fare una colazione più abbondante senza lo spuntino di metà giornata, oppure, ancora fare una colazione e uno spuntino di metà giornata leggeri.

I pasti della giornata dovranno essere completi e bilanciati non solo per essere sicuri di assumere i micro e i macronutrienti di cui l’organismo ha bisogno per funzionare correttamente, ma anche per non avere fame subito dopo e rischiare, così, di assumere altro cibo, magari ricco di zucchero.

Assicuratevi di assumere quotidianamente frutta e verdura, di limitare il consumo delle bevande alcoliche, di bere almeno due litri di acqua per garantire il giusto livello di idratazione dell’organismo e di fare tanto movimento.

Dieta di settembre: miglior integratore alimentare

Fare movimento come la dieta di settembre consiglia è importante non solo per preservare il peso forma, ma anche per sentirsi bene con se stessi e stimolare il metabolismo, che deve sempre funzionare correttamente per permettere la perdita di peso, in chi ne ha bisogno, e di preservare il peso forma, in ogni altro caso.

