Parigi paralizzata per l’arrivo nella capitale francese del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il Presidente Macron, insieme alla consorte Brigitte, ha accolto Biden all’Arco di Trionfo in occasione dell’arrivo nella capitale, per via della sua visita di Stato, del Presidente USA.

Parigi paralizzata dall’arrivo in città del Presidente USA Joe Biden

Traffico in tilt e città semi-paralizzata: l’arrivo in Francia di Joe Biden in occasione della sua visita di Stato a Parigi ha avuto decisamente effetti sullo scorrere della vita nella capitale francese. Il Presidente Emmanuel Macron, insieme alla moglie Brigitte, ha accolto Joe Biden e la moglie Jill proprio nel cuore di Parigi, all’Arco di Trionfo, dando il via alla visita di Stato del Presidente statunitense in uno dei luoghi più significativi della capitale francese.

Visita di Stato di Biden in Francia: Macron lo accoglie all’Arco di Trionfo

La visita di Stato del Presidente Joe Biden in Francia ha visto il capo di Stato USA e il Presidente francese Macron, con le rispettive mogli, discendere gli Champs-Elysées scortati dalla Guardia repubblicana per poi ascoltare l’inno americano, seguito dalla Marsigliese, davanti al monumento al Milite Ignoto, riattizzando insieme la fiamma che arde sulla tomba sotto l’Arco.

Biden è arrivato in Francia mercoledì con la first lady Jill in occasione delle Commemorazioni dello Sbarco in Normandia, nella visita di Stato a Parigi non solo si è visto celebrare l’amicizia franco-americana, ma ha tenuto colloqui con Macron su temi rilevanti a livello internazionale come l’Ucraina, la crisi in medioriente, l’imminente G7 e il vertice Nato previsto per luglio a Washington. Oltre alla cooperazione bilaterale i due Presidenti hanno anche discusso di emergenza climatica e protezione della biodiversità.

