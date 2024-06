Come sappiamo, Donald Trump è stato condannato nell’amito del caso Stormy Daniels e, da quel momento, è diventato il primo ex presidente della storia degli Stati Uniti d’America ad avere avuto tali problemi con la legge.Il tycoon, però, non ha ritirato la sua candidatura in vista di Usa 2024 e, anzi, ha rilanciato, parlando di un complotto ai suoi danni.

Biden parla di Donald Trump: le dichiarazioni

Trump, inoltre, è anche il primo candidato alla Casa Bianca ad avere pendente una condanna penale e questo, ovviamente, è un argomento utilizzato in sede di campagna elettorale dal suo rivale per le elezioni, Joe Biden. “Per la prima volta nella storia americana un ex presidente che è un criminale sta ora cercando di conquistare di nuovo la presidenza“ – ha dichiarato l’attuale presidente americano, facendoo riferimento proprio a Trump. Biden ha parlato ad un evento elettorale a White Plains, a New York, e ha rincarato ancora la dose: “Per quanto questo sia inquietante, ancora più dannoso è l’assalto a tutto campo che Donald Trump sta sferrando al sistema giudiziario americano“.

L’attacco di Joe Biden a Donald Trump

“Trump dice che vuole essere ‘un dittatore al primo giorno‘, la minaccia che rappresenta è peggiore di quella del 2016” . prosegue ancora il discorso del leader della Casa Bianca. “Lui dice che vuole abolire la Costituzione e chiama gli insorti condannati che ora sono in prigione ‘patrioti’ e dice che se perde ancora a novembre ci sarà un ‘bagno di sangue’. Che razza di uomo è questo?” – si chiede il presidente.