Donald Trump era stato il primo ex presidente americano a essere incriminato penalmente e a finire in stato di arresto, e da ieri sera è anche il primo ad essere effettivamente condannato. Colpevole di tutti e 34 i capi d’imputazione, questa la decisione presa dalla giuria di Manhattan.

Trump colpevole per i pagamenti a Stormy Daniels: il processo

Nello specifico, i 34 capi d’imputazione contestati a Donald Trump riguardano la falsificazione delle dichiarazioni finanziarie e la violazione della legge elettorale, usati per coprire i 130mila dollari pagati nel 2016 al fine di far tacere la pornodiva Stormy Daniels sul rapporto sessuale avuto con lui. Al termine di due giorni di camera di consiglio, la giuria di Manhattan ha preso la decisione: il tycoon diventa così non solo il primo ex presidente americano condannato penalmente, ma anche il primo candidato alle elezioni ad esserlo.

Trump colpevole per i pagamenti a Stormy Daniels: cosa rischia

Al termine del processo, il giudice Juan Merchan ha dichiarato di aver fissato per l’11 luglio alle ore 10 l’udienza nella quale verrà annunciata la pena per Trump. La pena potrà variare da un massimo di 4 anni di carcere agli arresti domiciliari. Nella migliore delle ipotesi, Trump potrebbe dover pagare una salatissima multa.